Как мы работаем:
Вы покупаете свой размер обуви в коробке
Как только все размеры в коробке будут раскуплены пользователями сайта, мы открываем коробку и отправляем обувь каждому купившему в порядке очереди
Вы получаете свою обувь по оптовой цене, которая в разы меньше розничной (при покупке в складчину максимальный срок ожидания 30 дней)
Рекомендуемые модели
Берцы Беркут М-1403
|39
1
|40
2
|41
1
|42
1
|43
1
|44
1
|45
1
|
3250 Р.
1900 Р.
1900 Р.
Берцы Беркут М-1402 П2
|39
1
|40
1
|41
1
|42
2
|43
1
|44
1
|45
1
|
1600 Р.
1000 Р.
1000 Р.
Берцы Беркут М-1402 М3
|39
1
|40
1
|41
1
|42
2
|43
1
|44
1
|45
1
|
1600 Р.
1000 Р.
1000 Р.
Берцы Кеда М-1203 П2
|39
1
|40
1
|41
2
|42
1
|43
1
|44
1
|45
1
|
2000 Р.
1150 Р.
1150 Р.
Популярные модели
Туфли мужские 256-301
|39
1
|40
1
|41
1
|42
2
|43
2
|44
1
|45
1
|
1600 Р.
1000 Р.
Сандали мужские чер.
|39
1
|40
1
|41
2
|42
1
|43
1
|44
2
|
1600 Р.
1000 Р.
Тапочки мужские беж.
|39
1
|40
2
|41
2
|42
1
|43
1
|44
1
|
1600 Р.
1000 Р.
Тапочки мужские син.
|39
1
|40
2
|41
1
|42
2
|43
1
|44
1
|
1600 Р.
1000 Р.
Новинки модели
Берцы Страж М-1503
|38
1
|39
1
|40
1
|41
1
|42
1
|43
1
|44
1
|45
1
|46
1
|47
1
|
2750 Р.
1600 Р.
Берцы Бархан М-1502
|38
1
|39
1
|40
1
|41
1
|42
1
|43
1
|44
1
|45
1
|46
1
|47
1
|
2900 Р.
1700 Р.
Берцы Легион М-1501
|38
1
|39
1
|40
1
|41
1
|42
1
|43
1
|44
1
|45
1
|46
1
|47
1
|
3400 Р.
2000 Р.
Берцы Терек М-1202
|39
1
|40
1
|41
1
|42
1
|43
1
|44
1
|45
1
|46
1
|
2800 Р.
1650 Р.